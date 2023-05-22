Японская дочь Ляльки из «Интердевочки» выросла: в родство с матерью сложно поверить

Анастасия Немоляева снялась в главных кинохитах перестройки — «Курьер» и «Интердевочка». В первой картине она сыграла возлюбленную главного героя, а во второй — Ляльку, соседку Тани Зайцевой. Однако после этого Немоляева почти перестала сниматься.

Сегодня 53-летняя Анастасия редко появляется в кино. Она посвящает свое время семье и творчеству: вместе с супругом Немоляева занимается росписью антикварной мебели. Актриса уже давно замужем за Вениамином Скальником, режиссером с японскими и немецкими корнями.

Анастасия познакомилась с ним на съемках картины «Сны о России». В фильме снялись именитые российские актеры и звезды японского кино. Вениамин помогал Немоляевой адаптироваться на съемках. Общение переросло в роман, а затем последовал многолетний брак.

У пары родились три дочери. Старшая похожа на мать, а младшая — на отца. А вот средняя наследница Евдокия ничего не переняла от родителей. У нее крупное лицо, широкие скулы и азиатские черты — в ее родство с Немоляевой невозможно поверить. Кроме того, образ Евдокии дополняют экстравагантный макияж и сложные прически. Девушка учится на биолога, занимается репетиторством, а также делает маникюр.