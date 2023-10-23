Японки уже давно наносят зубную пасту на маникюр: узнаете зачем и тоже захотите

От постоянного использования лака ногти часто становятся хрупкими и ломкими. Из-за ухудшения внешнего вида мы начинаем красить их еще чаще, только усугубляя проблему. А если к этому добавить обилие домашних дел, то с красивым маникюром придется попрощаться. Выход из этой ситуации нашли сообразительные японки. У них есть простое средство для восстановления ногтевой пластины.

Чтобы укрепить свой маникюр, вернуть блеск и прочность ногтям, достаточно использовать обычную зубную пасту. Об этом рассказывает издание Sante+. Естественно, лак перед процедурой нужно удалить. Затем на каждый ноготь наносят каплю пасты и оставляют на 5 минут. Остается только аккуратно протереть пластины мягкой зубной щеткой и промыть руки теплой водой. Для большего эффекта потом можно нанести миндальное или кокосовое масло — оно увлажнит ногтевую пластину и кутикулу.

Дело в том, что в любой зубной пасте очень много полезных микроэлементов. Они могут укреплять не только зубы, но и спасти ногти от ломкости, сделать гладкими и блестящими.