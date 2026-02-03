Японка, мужчина из СССР, любовь: этот фильм с Соломиным я увидела только сейчас — и была потрясена

Фильм «Мелодии белой ночи» 1976 года от режиссёра Сергея Соловьёва — это советско-японская история любви, действие которой разворачивается в Ленинграде во время белых ночей и строится вокруг музыки, выбора и чувств.

Несмотря на солидный возраст произведения и участия в нём таких знаменитостей как Юрий Соломин и Александр Збруев, фильм я увидела только сейчас. И была потрясена красотой и лиричностью картины. А ещё полным ощущением безвременья. Уверена, что спустя десятилетия картина будет смотреться с тем же удовольствием, как смотрится любое настоящее произведение искусства.

История, в которой никто не играет в страсти

Японская пианистка Юко приезжает в СССР и знакомится с композитором Ильёй. Между ними возникает чувство, но за пределами этой страны у Юко есть муж — добрый, серьёзный человек, которого она не хочет предавать.

Фильм не превращает ситуацию в драму с надрывом, а спокойно наблюдает за тем, как герои пытаются не обмануть ни других, ни самих себя.

Юрий Соломин без привычной маски

Роль Ильи — одна из самых сдержанных в фильмографии Юрия Соломина. Здесь он почти не объясняет чувства своего героя словами: многое держится на взглядах, паузах, неловких моментах. А музыка Исаака Шварца создаёт вокруг событий фильма поистине волшебное ощущение.

Фильм сегодня редко появляется на ТВ, хотя его рейтинги остаются высокими: 7,7 на «Кинопоиске» и 7,2 на IMDb. Судя по всему, картина трогает многих. Загляните, возможно, вам тоже понравится.