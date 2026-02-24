Оповещения от Киноафиши
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами

24 февраля 2026 14:44
Зрители снова будут сравнивать и спорить.

Одна история, четыре страны и десятки миллионов зрителей по всему миру. Сюжет о женщине, готовой на все ради спасения чужого ребенка, оказался настолько универсальным, что его переснимали в Японии, Корее и Турции.

Теперь очередь дошла до России — Первый канал, по слухам, завершил съемки сериала «Мама», премьера которого ожидается в 2026 году .

Действие разворачивается в Приморске. Главная героиня Саша (Анастасия Уколова) — биолог, сознательно отгородившаяся от мира. Ее мирное существование нарушает восьмилетняя Ася, у которой за школьной формой спрятаны синяки.

В тетрадях девочки вместо уроков — мрачные рисунки, от которых становится не по себе. Когда насилие в доме переходит все границы, Саша решается на отчаянный шаг: забирает ребенка и пускается в бега, заметая следы.

Погоню ведут сразу трое: журналист, жаждущий сенсации, отчим с криминальным прошлым и следователь, у которой профессиональный долг вступает в конфликт с материнским сердцем. Компанию Уколовой на экране составляют Евгения Дмитриева, Евгений Ткачук и Дарья Урсуляк. Асю сыграла еще совсем юная Аня Рытова.

У этой истории богатая родословная. Все началось с японского сериала «Мама» в 2010-м. Корейцы пересняли его в 2018-м и выжали из зрителей максимум слез, добившись 8,6 баллов на Кинопоиске. Турки растянули ту же историю на 33 серии, добавив местного колорита. Российская версия обещает быть компактнее, но эмоционально не слабее.

Дата выхода пока не объявлена, но премьера наверняка уже не за горами, потому что сериал обещали выпустить еще в 2025-м. И скоро проверим, удалось ли нашим дотянуться до корейской высоты.

Ранее мы писали: Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел

Фото: Кадры из сериалов «Моя мама», «Мама»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
