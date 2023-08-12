Японец потратил миллион, чтобы стать похожим на собаку: вышло до ужаса правдоподобно

У одного жителя Японии по имени Токо была необычная мечта. Он мечтал стать собакой породы колли. Для этого японец не пожалел никаких денег. Он пошел в компанию, которая производит модели для киносъемок, и заказал там очень реалистичный костюм собаки. Эта покупка обошлась ему в 2 миллиона иен — это почти миллион рублей.

Выполнение столь необычного заказа заняло около шести недель. Сотрудники фирмы сообщают, что Токо поставил перед ними достаточно сложную задачу. Чтобы костюм выглядел реалистичным, им пришлось провести много времени за проектированием. Но результат превзошел все ожидания — человеческая фигура полностью преображается в собачью. Не менее трудным было создание шерсти колли, которая должна была смотреться естественно.

Счастливый японец признается, что колли — его любимая порода собак. Он опубликовал в Сети видео, на котором примеряет костюм и разгуливает в нем как обычный пес.