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Японцы в шоке из-за роллов, которые готовят в России: причин сразу несколько

28 июля 2023 10:15
Японцы в шоке из-за роллов, которые готовят в России: причин сразу несколько

Жители Страны восходящего солнца не поняли, что это за еда.

Суши и роллы, традиционная японская еда, уже давно плотно вошли в число любимых блюд россиян. В каждом городе есть множество ресторанов, предлагающих полакомиться хитро свернутыми рисом с рыбой. Однако, как оказалось, российская версия японской еды крайне далека от оригинала.

Как рассказала автор канала «EatOut — рестораны и еда», она пригласила двух студентов из Страны восходящего солнца в свой любимый суши-бар. Однако японцы были очень удивлены, как готовят в России. Они рассказали, что у них на родине суши состоят лишь из рыбы и риса, а роллы заворачивают только в листы нори. Кроме того, никому и в голову не приходит жарить и запекать это блюдо.

Несмотря на то, что иностранным студентам российская версия понравилась, главная особенность блюда была утеряна. В Японии суши и роллы — это диетическая еда без дополнительных добавок, а также с очень низким содержанием соли. В России же блюда получаются очень жирными и калорийными.

Фото: Legion-Media
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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