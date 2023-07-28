Японцы в шоке из-за роллов, которые готовят в России: причин сразу несколько

Суши и роллы, традиционная японская еда, уже давно плотно вошли в число любимых блюд россиян. В каждом городе есть множество ресторанов, предлагающих полакомиться хитро свернутыми рисом с рыбой. Однако, как оказалось, российская версия японской еды крайне далека от оригинала.

Как рассказала автор канала «EatOut — рестораны и еда», она пригласила двух студентов из Страны восходящего солнца в свой любимый суши-бар. Однако японцы были очень удивлены, как готовят в России. Они рассказали, что у них на родине суши состоят лишь из рыбы и риса, а роллы заворачивают только в листы нори. Кроме того, никому и в голову не приходит жарить и запекать это блюдо.

Несмотря на то, что иностранным студентам российская версия понравилась, главная особенность блюда была утеряна. В Японии суши и роллы — это диетическая еда без дополнительных добавок, а также с очень низким содержанием соли. В России же блюда получаются очень жирными и калорийными.