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Японцы «украли» популярное русское имя: будете смеяться, узнав, что оно значит за границей

4 октября 2023 20:00
Японцы «украли» популярное русское имя: будете смеяться, узнав, что оно значит за границей

Видели много раз, но даже не догадывались о происхождении.

Катюша — одно из самых популярных за границей русских имен. Оно широко известно и в Японии, хотя используется там совсем в другом значении. Жители Страны восходящего солнца называют «катюшами» всем привычные ободки для волос.

Это слово ведет свою историю с постановки пьесы «Воскресение» по роману Толстого. Спектакль имел огромный успех в Японии. Главную роль Катюши Масловой исполнила актриса Мауи Сумако. На сцену она выходила в головном уборе, который немного напоминал традиционный русский кокошник, но больше был похож на современный ободок.

Шли годы, о пьесе уже забыли, а вот название «катюша» для популярного аксессуара осталось. Ободки являются неотъемлемой частью азиатской моды. Сегодня мы нередко видим девушек из Японии в ободках с кошачьими ушками. Их прародителями являются те самые «катюши».

Фото: unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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