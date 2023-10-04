Японцы «украли» популярное русское имя: будете смеяться, узнав, что оно значит за границей

Видели много раз, но даже не догадывались о происхождении.

Катюша — одно из самых популярных за границей русских имен. Оно широко известно и в Японии, хотя используется там совсем в другом значении. Жители Страны восходящего солнца называют «катюшами» всем привычные ободки для волос.

Это слово ведет свою историю с постановки пьесы «Воскресение» по роману Толстого. Спектакль имел огромный успех в Японии. Главную роль Катюши Масловой исполнила актриса Мауи Сумако. На сцену она выходила в головном уборе, который немного напоминал традиционный русский кокошник, но больше был похож на современный ободок.

Шли годы, о пьесе уже забыли, а вот название «катюша» для популярного аксессуара осталось. Ободки являются неотъемлемой частью азиатской моды. Сегодня мы нередко видим девушек из Японии в ободках с кошачьими ушками. Их прародителями являются те самые «катюши».