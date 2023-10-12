Японцы считают это слово своим: удивитесь, но его они украли у россиян

В японском есть целая категория слов, которые заимствованы из других языков — их называют гайрайго. Но один термин японцы упрямо в этот список не включают, хотя происхождение его явно не местное. Страна восходящего солнца позаимствовала его в России, хотя этого никто не признает.

Речь идет о знакомом каждому слове «киоск». Будка, где можно купить свежие газеты, а сегодня и другие товары, называется практически одинаково во многих странах. В Россию термин пришел из Франции, туда через Италию из Турции, а изначально слово kūšk использовали в Персии для наименования дворца.

Японские киоски выглядят практически так же, как и наши, а название их звучит примерно как «киосуку». Принесли на острова такой термин мигранты около ста лет назад. Киоски были распространены еще в Российской империи, и этот атрибут повседневной жизни россияне не забыли перевезти с собой. Сегодня в Стране восходящего солнца даже есть сеть киосков, которая так и называется — KIOSK.