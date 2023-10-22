Японцы давно отказались стирать вещи в горячей воде: секрет в одной детали

Современная бытовая техника позволяет привести одежду в порядок без лишних усилий. Достаточно выставить правильный режим на стиральной машине, и вещи будут как новенькие. Но если в России принято использовать довольно высокие температуры — порядка 60 или даже 90 градусов, то, например, в Японии хозяйки давно отказались от такой горячей воды.

Чаще всего местные женщины выставляют режим не более 30 градусов. Все дело в том, что в стране по трубам течет очень мягкая и уже очищенная вода. В ней любые средства для стирки работают с максимальной эффективностью. Этого нельзя сказать о Европе и России, где вода отличается жесткостью.

Кроме того, у азиатов запах пота традиционно слабее, чем у представителей других наций. Поэтому даже после стирки в холодной воде одежда не сохраняет неприятный аромат.

Что же касается выбора порошков или гелей, то японцы предпочитают экологические продукты. А иногда в местных магазинах продаются особые стиральные машины, которые могут работать самостоятельно без применения подобных очищающих средств. Об этом сообщает портал «Прачечная „РЕСЕТА“».