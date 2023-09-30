Японцы давно отказались от популярного продукта: секрет долголетия раскрыт

Жители Страны восходящего солнца давно интригуют весь мир. За японцами подметили традиции долголетия. Средняя продолжительность жизни женщины в стране превышает 86 лет, а мужчины доживают до 80. Подобных значений больше нет нигде на планете.

Вот почему врачи бьются над секретом, который скрывают японцы. А ведь на самом деле хитроумные восточные жители просто знают полезный лайфхак. И связан он с питанием.

В Японии уже давно убрали из рациона все мясо. Вместо него азиаты предпочитают рыбу. Она не только более полезна по своему составу из-за входящих туда жиров и микроэлементов, но еще и гораздо проще усваивается органами ЖКТ. Тогда как мясо лишь усиливает нагрузку на них.

Такая диета позволяет японцам оставаться стройными до самой старости. Кроме того, они сохраняют активность даже в пенсионном возрасте. Со временем пожилые люди и вовсе отказываются от твердой еды, предпочитая легкое желе. Также в Японии ведут серьезную борьбу с потреблением соли, которая ничего полезного не приносит организму, пишет «МК».