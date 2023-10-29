Японцев тошнит от одного упоминания этих 3 блюд: в России считают народным достоянием

Жителям Страны восходящего солнца надо отдать должное: русскую кухню они любят, уважают и всегда готовы отведать на завтрак, обед и ужин. Правда есть «мерзкое» для японцев исключение в количестве трех блюд. Вот что они ненавидят всей душой.

«Селедка под шубой»

Автор канала «Вера Голубенко» на платформе Дзен рассказала, что за всю жизнь не встречала ни единого японца, который не воротил бы нос от колоритного российского блюда, украшающего каждый второй новогодний стол в стране.

Холодец

Незыблемое правило любого японского желе звучит просто: оно всегда, при любых обстоятельствах должно быть сладким. Заставить себя съесть мясное, да еще и сдобренное русской горчицей или хреном дрожащее блюдо — это выше возможностей уважающего себя самурая.

Квас

С квасом «ненависти в унисон» нет. Есть процент японцев, который готов испить экзотический русский напиток. Но большинство жителей страны, конечно же, на предложение отведать кваску дадут вам жесткий и уверенный отказ.