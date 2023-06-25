Яну из «Молодежки» узнает не каждый: удивитесь, но она молодеет с каждым днем

За десять лет стала только краше.

Актриса Анна Михайловская больше всего известна по роли Яны из сериала «Молодежка». Сериал вышел в свет почти 10 лет назад, но актриса все еще выглядит как вчерашняя школьница.

Этим летом Анне Михайловской исполнится 35 лет. Кажется, девушка научилась отматывать время вспять — с каждым днем она выглядит все моложе и моложе. Новые снимки на странице актрисы восхитили поклонников.

Аня активно ведет социальные сети, показывая яркие моменты своей жизни. На фотографиях можно видеть ее друзей, семью и сына Мирослава, но после развода с Тимофеем Каратаевым девушка не публикует подробности личной жизни.

С того момента, как вся страна узнала Михайловскую как Яну из «Молодежки», прошло уже 10 лет, а девушка выглядит еще моложе, чем была на экране. Каждое фото собирает сотни восторженных отзывов от фанатов.