Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение

Олег Янковский за годы карьеры снялся в десятках ярких проектов. Он успел поработать с лучшими советскими режиссерами и уже с первых ролей завоевал любовь зрителей. Однако мало кто знает, какой проект сам Янковский считал своей лучшей работой.

Так, осенью 1982 года на экраны вышла лирическая комедия «Влюблен по собственному желанию». В фильме Янковский играет непривычную для себя роль — бывшую звезду спорта Игоря Брагина, который не может справиться со своей жизнью. И сам актер был уверен, что именно эту роль можно назвать лучшей в его карьере.

Спустя несколько десятков лет режиссер Сергей Микаэлян решил снять продолжение — «Развод по собственному желанию». Он подготовил сценарий и показал его Янковскому, но тот не принял предложение, уверенный, что им не получится снять такой же шедевр.

Поддержали Янковского и обычные зрители. Как уверены фанаты, продолжение лирической комедии точно не превзошло бы первую часть.