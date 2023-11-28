Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение

Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение

28 ноября 2023 20:15
Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение

Поклонники продолжают осыпать картину комплиментами.

Олег Янковский за годы карьеры снялся в десятках ярких проектов. Он успел поработать с лучшими советскими режиссерами и уже с первых ролей завоевал любовь зрителей. Однако мало кто знает, какой проект сам Янковский считал своей лучшей работой.

Так, осенью 1982 года на экраны вышла лирическая комедия «Влюблен по собственному желанию». В фильме Янковский играет непривычную для себя роль — бывшую звезду спорта Игоря Брагина, который не может справиться со своей жизнью. И сам актер был уверен, что именно эту роль можно назвать лучшей в его карьере.

Спустя несколько десятков лет режиссер Сергей Микаэлян решил снять продолжение — «Развод по собственному желанию». Он подготовил сценарий и показал его Янковскому, но тот не принял предложение, уверенный, что им не получится снять такой же шедевр.

Поддержали Янковского и обычные зрители. Как уверены фанаты, продолжение лирической комедии точно не превзошло бы первую часть.

«Фильм отличный. Продолжение испортило бы трогательность и веру в то, что такие истории любви реальны в жизни», «Хорошо, что не сняли продолжение», — считают пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Влюблен по собственному желанию» (1983)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше