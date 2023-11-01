Янковский отказывался сниматься в сериале Бортко не просто так: мог обречь себя на печальную участь

Сергей Безруков мечтал сыграть в «Мастере и Маргарите» Мастера. Однако ему досталась лишь роль Иешуа. Владимир Машков тоже отчаянно желал стать частью съемочной группы, но оказался занят в другом проекте и не попал в каст. Многие актеры первой величины хотели быть причастными к съемкам. Но нашлись и артисты с противоположной позицией.

Евгений Миронов, например, наотрез отказался играть Мастера. Свой отказ он прокомментировал коротко и емко. Миронов сообщил Владимиру Бортко, что не дорос. Олег Янковский тоже категорически не принял предложение режиссера исполнить роль Воланда. Артист резко сказал, что играть дьявола или бога никак нельзя. И не прогадал.

Съемки обернулись жуткими проблемами для Олега Басилашвили, сыгравшего Воланда вместо Янковского. Сразу после окончания съемочного процесса у актера произошло кровоизлияние в правую голосовую связку. Пострадал от участия в проекте и другой артист. Александр Адабашьян слег с сердечным приступом. На площадку даже приводили священника, но это не помогло.

Сериал по-прежнему связывают с мистическими проклятиями, а болезни и даже смерти артистов, которые приняли участие в съемках «Мастера и Маргариты», объясняют согласием звезд ступить на «запретную» и жуткую территорию.