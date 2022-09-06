«Яна Поплавская обхохочется»: почему россияне в шоке от новой «Красной шапочки»

«Красная шапочка» Шарля Перро не раз оказывалась в сфере интересов у режиссеров из многих стран. Постановщики представили миру множество собственных интерпретаций знаменитой сказки, которые иногда удивляют весьма креативным подходом. Так, 22 сентября в свет выйдет картина Александра Баршака и Артема Аксененко, в которой Красная шапочка будет сражаться с целой стаей оборотней.

Главную роль в этом фильме исполнила 16-летняя Таисия Калинина. Ее коллегами стали Екатерина Климова, Алексей Серебряков, Нино Нинидзе и другие прославленные артисты. Как отмечает продюсер Лина Арифулина в беседе с порталом «Комсомольская правда», во время работы над картиной они хотели представить сказку для нового поколения подростков, поэтому соединили традиции с новейшими технологиями и спецэффектами.

При этом первые зрители трейлера не остались в восторге ни от актерского состава, ни от амбициозной задумки. По их мнению, подобное переложение истории лишь оскорбляет сказку и бросает тень на советскую экранизацию Леонида Нечаева.