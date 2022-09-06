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«Яна Поплавская обхохочется»: почему россияне в шоке от новой «Красной шапочки»

6 сентября 2022 16:45
«Яна Поплавская обхохочется»: почему россияне в шоке от новой «Красной шапочки»

Зрители не смогли скрыть свое мнение.

«Красная шапочка» Шарля Перро не раз оказывалась в сфере интересов у режиссеров из многих стран. Постановщики представили миру множество собственных интерпретаций знаменитой сказки, которые иногда удивляют весьма креативным подходом. Так, 22 сентября в свет выйдет картина Александра Баршака и Артема Аксененко, в которой Красная шапочка будет сражаться с целой стаей оборотней.

Главную роль в этом фильме исполнила 16-летняя Таисия Калинина. Ее коллегами стали Екатерина Климова, Алексей Серебряков, Нино Нинидзе и другие прославленные артисты. Как отмечает продюсер Лина Арифулина в беседе с порталом «Комсомольская правда», во время работы над картиной они хотели представить сказку для нового поколения подростков, поэтому соединили традиции с новейшими технологиями и спецэффектами.

При этом первые зрители трейлера не остались в восторге ни от актерского состава, ни от амбициозной задумки. По их мнению, подобное переложение истории лишь оскорбляет сказку и бросает тень на советскую экранизацию Леонида Нечаева.

«Яна Поплавская обхохочется... И смахнет нервную слезу», «То ли „Ночной дозор“ пересняли, то ли „Сумерки“», «Что неестественно, то безобразно», — пишут зрители трейлера.

Фото: Кадр YouTube "Central Partnership", кадр из фильма "Про Красную Шапочку" (1977)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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