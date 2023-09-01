Якуниной остается кусать локти: Аверин изнемогает от любви к известной актрисе

Мария Порошина — одна из тех актрис, кто предпочитает хранить свою жизнь в тайне. Еще в студенческие годы она встречалась с Гошей Куценко. У пары даже родилась дочь, но до ЗАГСа так и не дошло. В браке с Ильей Древновым у артистки родились еще три девочки, а личность отца пятого ребенка она предпочитает держать в тайне.

Порошина всегда пользовалась вниманием со стороны мужчин, а один коллега вздыхает по ней уже много лет. Оказалось, что Максим Аверин влюбился в Марию еще во время учебы в Щуке. Актриса тогда была увлечена Куценко, поэтому будущей звезде «Глухаря» оставалось только любоваться ею издалека. Лишь спустя много лет Аверин решился рассказать о своих чувствах, чем ошарашил женщину.

Она попросила у Максима время обдумать предложение — примерно лет десять. Однако отклонять притязания актера она так и не стала. Поэтому его коллеге по сериалу «Склифосовский» Анне Якуниной, которую публика давно «сватает» лысому красавцу, вряд ли что-то светит. Пока у влюбленного мужчины есть надежда, он и не посмотрит на других.\