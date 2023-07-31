Якубовичу сочувствует вся страна: дело в странной дочери (фото)

Публика не может сдержать эмоций при виде девушки.

Варвара, дочь Леонида Якубовича, появилась на свет весной 1998 года. Девочка никогда не стремилась к публичности, а отец старался воспитывать ее в строгости.

Так, Варвара ведет весьма закрытый образ жизни. Она не появляется на светских мероприятиях, редко ведет социальные сети и старается не быть похожей на детей других звезд.

«Сама понимала всегда, что я не хочу жить так, как большинство знаменитостей и их дети. Я не считаю известность папы, его заработки поводом для того, чтобы считать себя лучше других людей», — признавалась девушка в одном из интервью.

Варвара носит длинные красные волосы, а свободное время посвящает косплею. Девушка закончила МГИМО и теперь, как пишут СМИ, работает корреспондентом в одном из изданий.

Публика с интересом наблюдает за жизнью дочери Якубовича. И многие поклонники сочувствуют телеведущему. По их мнению, девушка выглядит весьма странно, а ее отношение к жизни отличается от громких заявлений в интервью.