Якубовичу нашлась замена: достаточно взглянуть на его 50-летнего сына

Леонид Якубович остается ведущим программы «Поле чудес» больше 30 лет. Недавно 77-летний шоумен вывел в свет своего сына, которого окрестили последователем отца.

У Якубовича двое детей от разных жен. Дочь Варвара известна в определенных кругах как певица и поэтесса, а вот о сыне Артеме мало кто знает. На днях Леонид Аркадьевич появился на премьере фильма вместе со своим наследником, который тоже работает на ТВ, но остается за кадром.

50-летний Артем общался с журналистами, но в целом вел себя сдержанно. Известно, что он носит фамилию матери, чтобы его не сравнивали с именитым отцом. Но природу все равно не обманешь — все заметили, что Артем вырос копией Леонида Аркадьевича. Усы лишь подчеркивают это сходство. Многие уверены, что он заменит отца, когда тот уйдет с «Поля чудес».

«Две капли воды: тот же овал лица, нос, голубые глаза и обаятельная улыбка», — описали сына Якубовича журналисты передачи «Ты не поверишь!».

Сын и отец проводят много времени вместе. Они часто ездят на рыбалку, а также играют в бильярд. Якубович почти не принимал участия в воспитании Артема: виной тому была постоянная занятость. Теперь ведущий наверстывает упущенное.