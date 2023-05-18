Якубович совсем сдал, оплакивая личную трагедию: можно узнать только по усам

Потеря близкого человека сильно отразилась на внешности Леонида Якубовича. Смерть Эдуарда Сагалаева сказалась не только на душе и сердце ведущего шоу «Поле чудес». В эфир одного из телеканалов он вышел совсем не похожим на себя обычного. Лицо испещрено морщинами, а о прежнем задорном ведущем напоминают лишь уникальные усы.

В программе «Время» убитый горем Якубович заявил, что высоко ценил умершего коллегу и эту потерю уже ничем и никогда не восполнить. Правда, несмотря на трагичность момента, шоумен также отметил, что у мэтра был очень непростой характер.

«Он был изумительный совершенно человек, невероятной порядочности. Мгновенно ловил идеи, профессионал высочайшего спроса. Можете спросить у любого. Невероятно жаль. Большой хороший человек», — во всеуслышание заявил буквально растоптанный безвременной потерей телеведущий.

Неизвестно, когда Леонид Якубович окончательно придет в себя и вернет свой прежний, так полюбившийся зрителю облик, и вернет ли вообще. Но ясно одно, что сейчас вести обычный образ жизни пожилой шоумен совершенно точно не готов. Смерть близкого пережить нелегко даже в юном возрасте, что уж говорить о тяжести горя, которое настигает человека преклонных лет.