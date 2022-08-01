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Якубович раскрыл истинное отношение к «Поле чудес»: вот что он сболтнул

1 августа 2022 15:40
Якубович раскрыл истинное отношение к «Поле чудес»: вот что он сболтнул

Телеведущий удивил поклонников неожиданным признанием.

Леонид Якубович является бессменным ведущим шоу «Поле чудес» с 1991 года. Именно при нем проект стал по-настоящему народным и приобрел всероссийскую популярность. Он же выступает и художественным руководителем программы. И только на днях Якубович раскрыл истинное отношение к «Поле чудес».

Выяснилось, что за свою жизнь ведущий не смотрел ни одного выпуска шоу. Делает он это не из неуважения к собственному труду, а чтобы сохранить особую магию. По словам Якубовича, после того, как он слышит в студии команду о начале работы, он начинает получать настоящее удовольствие от всего происходящего. И как только такой прием перестанет работать, первыми на себе это почувствуют зрители.

«По глазам определите, что надоело», — заявил телеведущий в эфире Radio Baltkom.

Кроме того, Якубович заступился за участников проекта, которые в эфире часто кажутся слишком неловкими. Хейтеры в соцсетях даже считают гостей глуповатыми. Но ведущий заявил, что такой эффект складывается из-за того, что люди очень нервничают перед камерами.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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