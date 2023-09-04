Якубович променял жену на «молодуху»: теперь в семье есть ровесница внучки

Бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович был женат трижды. И если первый союз, заключенный в годы молодости, как многие ранние браки, быстро распался, то вторая семья продержалась целых двадцать лет. Но в отношения вмешалась роковая случайность.

Молодую красавицу Марину Видо шоумен встретил в компании «ВИД». Во время рабочей поездки она сильно сблизилась в Леонидом Аркадьевичем, несмотря на солидную разницу в возрасте. Телеведущий оставил супругу Галину Антонову и повел под венец новую пассию. Сын Якубовича Артем был так обижен на отца, что даже сменил после этого фамилию.

В 1995 году Видо родила мужу дочь Варвару.

А всего через пять лет на свет появилась София, внучка шоумена. Отношения с сыном телеведущему удалось наладить, поэтому он с радостью проводит время и с дочерью, и с внучкой, которые оказались почти ровесницами.