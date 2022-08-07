Якубович поплатился за насмешки над участниками «Поля чудес»

Леонид Якубович 30 лет ведет передачу «Поле чудес» и за это время судьба свела его с тысячами участников, для которых попасть на игру было мечтой всей жизни. Однако, по признанию ведущего, большинство из них не могли похвастаться элементарной эрудицией.

В передаче «Сегодня вечером» Леонид Аркадьевич признался, что однажды столкнулся с тройкой игроков, не имеющих понятия, кто такой Михаил Булгаков, и о чем его роман «Мастер и Маргарита». Впрочем, Якубович добавил, что само по себе «Поле чудес» является «бестолковой» программой. Главная суть шоу – засветиться на телеэкране и передать приветы родным и друзьям.

Зрители категорически не согласились с артистом, упрекнув его в неуважении простых людей. «Хорошо, что продюсеры не выгнали с программы за такие слова, а жаль!», «Унижают людей простых и добрых, которые делают настроение публике», «Он мне никогда не нравился! Считала его фальшивым даже в детстве», – негодуют в комментариях на YouTube.