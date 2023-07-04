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Яковлева нервно засмеялась, когда зашла домой после ремонта: увидите фото и все поймете

4 июля 2023 13:45
Яковлева нервно засмеялась, когда зашла домой после ремонта: увидите фото и все поймете

Артистка не смогла скрыть своих эмоций.

Елена Яковлева долгие годы живет в загородном доме недалеко от столицы. Артистка сама занималась обустройством дома, но не так давно решила обратиться в шоу «Идеальный ремонт», доверив профессионалам веранду.

Архитекторы решили объединить две комнаты пристройки и сделать внутри зону отдыха. Центром помещения стал журнальный столик и диван, а вдоль одной из стен расположился кухонный гарнитур. Стены дизайнеры решили выкрасить оливковой краской, а для удобства установили окна с подогревом.

Но Яковлева не осталась в восторге от новой веранды. Как только артистка увидела результаты ремонта, она не смогла сдержать смех. Она призналась, что никогда бы не обратила внимания, например, на люстру, и рассмеялась, когда ведущая шоу предположила, что Яковлева будет отдыхать там после гастролей.

Зрители проекта заметили реакцию артистки. По их мнению, Яковлевой не понравилось, что сделали с частью дома, и она старалась всеми силами скрыть это.

Яковлева нервно засмеялась, когда зашла домой после ремонта: увидите фото и все поймете

«Яковлевой не понравилось, это было видно по ее лицу и эмоциям», — уверены пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадры из программы «Идеальный ремонт»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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