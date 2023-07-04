Яковлева нервно засмеялась, когда зашла домой после ремонта: увидите фото и все поймете

Елена Яковлева долгие годы живет в загородном доме недалеко от столицы. Артистка сама занималась обустройством дома, но не так давно решила обратиться в шоу «Идеальный ремонт», доверив профессионалам веранду.

Архитекторы решили объединить две комнаты пристройки и сделать внутри зону отдыха. Центром помещения стал журнальный столик и диван, а вдоль одной из стен расположился кухонный гарнитур. Стены дизайнеры решили выкрасить оливковой краской, а для удобства установили окна с подогревом.

Но Яковлева не осталась в восторге от новой веранды. Как только артистка увидела результаты ремонта, она не смогла сдержать смех. Она призналась, что никогда бы не обратила внимания, например, на люстру, и рассмеялась, когда ведущая шоу предположила, что Яковлева будет отдыхать там после гастролей.

Зрители проекта заметили реакцию артистки. По их мнению, Яковлевой не понравилось, что сделали с частью дома, и она старалась всеми силами скрыть это.