Яковлева наконец-то объяснила, что не так с ее сыном-фриком: проблема из детства

Известная российская звезда Елена Яковлева обрела личное счастье только во втором браке с коллегой Валерием Шальных. В 1992 году у них родился сын Денис. Поначалу молодой человек хотел тоже заниматься творчеством и даже учился на режиссерском факультете, но затем бросил это образование.

В результате долгожданную славу Шальных-младший получил, когда стал фриком. Парень покрыл свое тело и лицо множеством татуировок, пирсингом и шрамами. А в соцсетях блогер позволял себе довольно вызывающее поведение.

Яковлева старается поддерживать наследника, хотя ее и печалит тот факт, что интерес к сыну вызван лишь его эпатажным внешним видом. В интервью актриса заявляет, что у молодого мужчины доброе сердце, он заботливый и высокоинтеллектуальный человек, который занимается спортом.

А все его проблемы идут родом из детства, как считает экранная Каменская. Актриса подчеркнула, что Денис стал представителем довольно неудачного поколения, которое появилось на свет в «лихорадочные» 1990-е. Этим людям сложно найти свое место в жизни и привыкнуть к постоянным переменам.