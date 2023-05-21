Яковлев и Державин сходили с ума по одной женщине: ахнете, узнав, о ком речь

Любовные треугольники в актерской среде явление обычное. Юрий Яковлев и Михаил Державин тоже с большим трудом «поделили» свою коллегу по цеху.

Первым на Екатерину Райкину положил глаз Державин. Актер женился на своей возлюбленной, но семейное счастье пары омрачило появление на горизонте Яковлева.

Дочь Аркадия Райкина влюбилась в импозантного актера. Звезда «Иронии судьбы» также потерял голову от артистки, преследовавшей одну цель — увести его из семьи. Ради нее актер оставил свою жену Киру Мачульскую. Знаменитость не остановило даже то, что тогда она находилась в интересном положении. Впрочем, беременной была и его новая избранница.

Для Державина уход любимой женщины был большой трагедией, но препятствовать Райкиной он не стал. В любом случае построить счастье на чужом несчастье у актрисы не вышло. Она родила Яковлеву сына, но спустя три года решила развестись. Причиной послужило то, что актер слишком часто прикладывался к бутылке.