Ягудин так унизил Волочкову, что народ надрывает животы от смеха: это должен видеть каждый

Алексей Ягудин не скрывает интереса к творчеству Анастасии Волочковой. Балерина с недавних пор стала певицей, но почитателей ее таланта не так уж много.

Фигурист также оказался в числе тех, кто не в восторге от кривляний танцовщицы на сцене. В соцсетях олимпийский чемпион показал видео, где так унизил приму Большого театра, что подписчики надорвали животы от смеха.

Спортсмен показал пародию на одно из выступлений Волочковой. Ягудин прилепил ноги к стульям при помощи скотча, чтобы высмеять неудобную обувь балерины на высоких каблуках. И начал повторять движения блондинки, которые, вопреки ее усилиям, не получились плавными и грациозными.

Фолловеры оценили чувство юмора фигуриста. И заметили, что артистка из него гораздо лучше, нежели из Волочковой.