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Ягудин так унизил Волочкову, что народ надрывает животы от смеха: это должен видеть каждый

28 июля 2023 19:30
Ягудин так унизил Волочкову, что народ надрывает животы от смеха: это должен видеть каждый

Чувства юмора спортсмену не занимать.

Алексей Ягудин не скрывает интереса к творчеству Анастасии Волочковой. Балерина с недавних пор стала певицей, но почитателей ее таланта не так уж много.

Фигурист также оказался в числе тех, кто не в восторге от кривляний танцовщицы на сцене. В соцсетях олимпийский чемпион показал видео, где так унизил приму Большого театра, что подписчики надорвали животы от смеха.

Спортсмен показал пародию на одно из выступлений Волочковой. Ягудин прилепил ноги к стульям при помощи скотча, чтобы высмеять неудобную обувь балерины на высоких каблуках. И начал повторять движения блондинки, которые, вопреки ее усилиям, не получились плавными и грациозными.

Фолловеры оценили чувство юмора фигуриста. И заметили, что артистка из него гораздо лучше, нежели из Волочковой.

«Леша грациозней, чем она», «Даже со скотчем на стульях вы куда артистичнее», «Как Ягудин жжет!», «Надо же так на стульях отжигать», — подчеркнули интернет-пользователи.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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