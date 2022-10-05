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Киноафиша Статьи Ягудин поставил Плющенко на место одним кадром: ответа ждать не пришлось

Ягудин поставил Плющенко на место одним кадром: ответа ждать не пришлось

5 октября 2022 14:15
Ягудин поставил Плющенко на место одним кадром: ответа ждать не пришлось

Соперничество фигуристов разгорелось с новой силой.

Прежде Алексей Ягудин и Евгений Плющенко выясняли отношения на льду, но теперь перебрались на просторы Сети. Фигуристы принялись унижать друг друга на глазах у изумленных интернет-пользователей.

Поводом послужило резкое высказывание со стороны супруга Яны Рудковской в адрес бывшего подопечного Татьяны Тарасовой. Плющенко отметил, что не видит смысла соревноваться с Ягудиным, поскольку тот не умеет кататься.

Победитель Олимпиады-2002 был удивлен, услышав такое о себе, и привел в своих социальных сетях статистику очных встреч с Евгением, которая показала, что на его счету 14 побед, а на счету Плющенко — восемь. Ягудин поставил Плющенко на место одним кадром: ответа ждать не пришлось

Ответа от спортсмена ждать долго не пришлось. В соцсетях фигурист тоже обратился к статистике, правда, проанализировал не очные встречи со своим некогда самым сильным соперником, а все их выступления за спортивную карьеру. И на этот раз счет был 28:10 в пользу Плющенко.

Впрочем, объяснить публике, кто же из них бездарнее, знаменитостям не удалось. Интернет-пользователи посчитали поведение фигуристов неуместным.

«Оба хорошо катались, зачем сейчас спорить. Детский сад, взрослые люди уже», — гласит один из комментариев в Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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