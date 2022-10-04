Ягудин остался не у дел: подробности нового «Ледникового периода» раскрыты

Слухи о закрытии шоу «Ледниковый период» оказались ложными. Новый сезон проекта, получивший название «Снова вместе», все же выйдет в эфир, о чем заявил продюсер Илья Авербух.

При этом спортсмен озвучил подробности, которые расстроили поклонников Алексея Ягудина. Как оказалось, тот остался не у дел: появления фигуриста на съемочной площадке ждать не стоит. «Кто будет соведущим Алины Загитовой — узнаете совсем скоро», — подчеркнул заслуженный мастер спорта России в беседе с порталом «РИА Спорт ».

Ранее Ягудин говорил, что с удовольствием продолжит работу над программой в том случае, если Авербух предоставит ему такую возможность. Олимпийский чемпион отмечал, что любит проект, который позволяет завершившим свою карьеру фигуристам выходить на лед. При этом комментариев относительно того, почему он больше не будет вести шоу, спортсмен пока не давал.