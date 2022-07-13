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Ягудин огорошил признанием о своем состоянии: вот что он сказал

13 июля 2022 12:05
Ягудин огорошил признанием о своем состоянии: вот что он сказал

Фанаты переживают за здоровье кумира.

Алексей Ягудин рассказал о своих проблемах со здоровьем. Как оказалось, спортсмен с трудом справляется с большим количеством спектаклей.

Не так давно фигурист отправился на гастроли вместе со спектаклем Ильи Авербуха. Звезды фигурного катания планируют поставить 22 выступления, однако, по словам Ягудина, его нога после многочисленных травм вряд ли выдержит такие нагрузки.

«Колено не выдерживает, это да», — цитирует слова фигуриста Sport24.

При этом спортсмен не скрывает, что на этих гастролях его график можно назвать щадящим. Он успевает отдохнуть после выступлений, у фигуристов предусмотрены выходные, а в день у него запланировано всего два сольных концерта. В другое же время, например, в новогодние праздники, он порой вынужден ночевать прямо в ледовых дворцах, так мало времени на отдых остается после выступлений.

Фото: EastNews
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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