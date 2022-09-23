Ягудин огорошил признанием: этого о его прошлом не знал никто

Спортивной карьере Алексея Ягудина можно только позавидовать. Однако при мысли о том, с какими испытаниями пришлось столкнуться фигуристу на пути к успеху, становится не по себе.

Самой значимой наградой спортсмена стало олимпийское золото, которое он завоевал в 2002 году. Ягудин мечтал об этой победе, но боялся, что потерпит крах. Дошло до того, что знаменитости пришлось обратиться за помощью к специалистам.

В рамках YouTube-шоу «Киберэтика » Ягудин огорошил признанием о том, что его тренер Татьяна Тарасова настояла на том, чтобы он посетил психолога. «Была травля — ты слабак», — подметил фигурист.

Терапия помогла спортсмену отвлечься от гнетущих мыслей и по-другому посмотреть на происходящее в Солт-Лейк-Сити. Результат этого известен: Ягудин обошел своего главного соперника Евгения Плющенко, который из-за падения в короткой программе удостоился второго места.