Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста

О биологическом возрасте человека известно многое. Благодаря достижениям науки мы знаем, какие процессы происходят в нашем организме по мере старения и как они сказываются на его работе. А вот о внутреннем возрасте известно пока не так уж много - психологи и другие специалисты только недавно приступили к детальному изучению этого явления. Пока не существует даже определенной шкалы психологических возрастов - исследователи называют разное количество, но большинство из них придерживаются мнения, что всего насчитывается пять типов: детский, подростковый, юношеский, взрослый и зрелый. У каждого из этих внутренних возрастов есть свои особенности. Так, например, для детского психологического возраста характерны концентрация на собственном “я”, нежелание брать на себя ответственность и т.д. А люди, внутренний возраст которых соответствует подростковому, отличаются бунтарством, смелостью взглядов и речей, но не поступков. Они много говорят и доказывают, но для того, чтобы сделать что-то самостоятельно, у них не хватает взрослости.

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