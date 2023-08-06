Яглыч бросил любимую ради этой известной актрисы: красавица, каких мало

Последние восемь лет Владимир Яглыч встречается с актрисой Антониной Паперной. Пара воспитывает двоих детей, Еву и Даниила. Артист регулярно рассказывает в социальных сетях о своих родных, однако мало кто знает, как складывалась личная жизнь звезды фильма «Гудбай, Америка» до создания семьи.

По данным СМИ, в студенчестве он встречался с Валерией Сизовой. В то время влюбленные были студентами и вместе постигали азы актерской профессии. Но однажды он познакомился с Анной Казючиц, которая разбила этот роман.

«Он мне очень нравился! Мы много бессонных ночей провели в общежитии», — цитирует знаменитость портал Blitz+ .

Но этим отношениям не суждено было продлиться долго. Спустя некоторое время Яглыч начал встречаться со Светланой Ходченковой, которой в итоге сделал предложение и с которой прожил в браке пять лет. А Казючиц связала себя узами брака с режиссером Егором Грамматиковым.