Ядовитые отношения: представителям этих знаков Зодиака ни в коем случае нельзя сходиться

“Токсичные отношения”, - в последние годы это словосочетание можно услышать не только от психологов, но и от блогеров, телеведущих, персонажей фильмов и сериалов. Астрологи также не остались в стороне от темы отношений, которые не могут принести обоим партнерам ничего, кроме боли и разочарования. Они назвали зодиакальную пару, которая с самого начала обречена на расставание - слишком уж разные характеры у знаков, которые ее составляют. Рассказываем, каким же знакам зодиака следует избегать друг друга.

Водолей и Рыбы

Воздушный и водный знак - соседи по гороскопу. В реальной жизни им также лучше оставаться соседями, друзьями, коллегами - кем угодно, главное, не пытаться перевести отношения в романтические. Все дело в том, что эти два знака ждут от партнера тех вещей, которые он им дать не в состоянии. Так, например, Рыбы нуждаются в постоянной заботе и внимании, на которые Водолей не способен. Он считает ниже своего достоинства присылать избраннику милые смс или делать массаж ступней.

Рыбы - тот знак зодиака, который любит ушами и глазами.

Приятные комплименты от любимого человека или сюрпризы без повода становятся для него свидетельством чувств второй половинки. Уроженцы водного знака и сами обожают баловать своего избранника романтическими подарками, однако в паре с Водолеем это скоро превращается в игру в одни ворота. Представители воздушной стихии думают в первую очередь о себе, а вот порадовать партнера забывают.

Из-за того, что Водолей не демонстрирует своих нежных чувств, Рыбы быстро впадают в панику и считают себя нелюбимыми.

Они начинают прикладывать вдвое больше усилий для того, чтобы привлечь к себе вторую половинку, убедить ее в том, что лучше партнера не найдешь. Однако Водолей будет воспринимать поползновения Рыб как посягательство на свою свободу, которую он ценит больше всего на свете. Чем сильнее водный знак будет гнаться за воздушным, тем глубже станет трещина в их отношениях.

Так будет продолжаться до тех пор, пока Водолей и Рыбы не решат расстаться. Воздушный знак после разрыва вздохнет спокойно - мол, наконец-то никто не тянет в шелковые сети, - и отправится на поиски новых амурных приключений. А вот чувствительные Рыбы еще долго будут зализывать раны, размышлять о том, что они сделали не так и винить себя в расставании. Но однажды они поймут, что расставание было к лучшему - иначе ядовитый союз выжал бы из них все силы.