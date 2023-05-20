Яцко бросил Валюшкину после 20 лет брака ради молодой: оно того не стоило

Александр Яцко и Елена Валюшкина прожили в счастливом браке целых 20 лет. Но ни память о прошлых счастливых годах, ни уважение к благоверной, ни возможное осуждение со стороны поклонников и друзей не остановило артиста, когда тот принимал роковое решение.

Яцко наплевал на свою семью и вероломно бросил Валюшкину, «променяв» ее на другую женщину. И, конечно же, выбрал, что называется, помоложе. Свою новую пассию артист тщательно скрывал. Но накануне фестиваля «Киношок» появился с Дарьей на красной дорожке.

Однако даже преданные поклонники таланта бывшего мужа Валюшкиной такой странный выбор не поняли и бросились сопереживать оставленной супругом актрисе, которая, дескать, и красивее, и интереснее, и более фактурная, в отличие от серой мышки-разлучницы.

Справедливости ради стоит сказать, что Валюшкина долго горевать о разводе не стала. В прессе ходили упорные слухи о том, что актриса крутит бурный роман с мужчиной на 20 лет моложе.