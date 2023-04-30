Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Яблоко от яблоньки укатилось: как выглядит внучка Смоктуновского (фото)

Яблоко от яблоньки укатилось: как выглядит внучка Смоктуновского (фото)

30 апреля 2023 07:50
Яблоко от яблоньки укатилось: как выглядит внучка Смоктуновского (фото)

Признания миллионов добиться не смогла.

Дети Иннокентия Смоктуновского всячески старались продолжить отцовский путь и пробовали себя в актерском мастерстве. Однако Филипп и Мария Смоктуновские практически не запомнились зрителям, учитывая их небольшие роли на экране. Та же участь ожидала и его внучку.

Анастасия Смоктуновская с детства интересовалась киноискусством. Для того чтобы поступить во МХАТ, она даже использовала девичью фамилию матери, испугавшись блата. Однако после окончания обучения театр не захотел с ней сотрудничать.

Яблоко от яблоньки укатилось: как выглядит внучка Смоктуновского (фото)

Около 10 лет Анастасия Смоктуновская не могла найти себе работу на актерском поприще. Ей приходилось участвовать в небольших постановках, а киноопыт заканчивался лишь эпизодическими ролями. Не помогла карьере даже привлекательная внешность девушки — она совершенно не похожа на своего отца и, по словам режиссеров, могла бы играть тургеневских девушек.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Шифр»
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video