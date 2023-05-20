Яблоко от яблони: вот благодаря кому у певца SHAMAN такая необычная внешность

Феномен Ярослава Дронова стал одним из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе за последние годы. К певцу с именем SHAMAN относятся по-разному. Спектр фанатских чувств «разбегается» от искренней любви до лютой ненависти. Но ясно одно — равнодушных нет.

В Сети активно обсуждают как вокальные данные артиста и выбор репертуара, так и его внешность. Правда, до недавнего времени фанаты могли лишь догадываться, в кого их кумир такой красавчик.

Карты были раскрыты в телешоу «Малахов», куда пригласили родную мать одиозного певца. Благодаря такому «каминг-ауту» поклонники быстро поняли, что артист так красив в маму.

В эфире Людмила призналась, что, кроме нее, никто из друзей и родственников семьи не верил в грядущий успех SHAMAN. Она же сына всегда поддерживала, и, как показало время, не зря. Наследник быстро стал гордостью и опорой женщины, покорив сердца миллионов слушательниц по всей России.