Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Яблоко от яблони: внучки Федора Бондарчука растут копиями деда (фото)

Яблоко от яблони: внучки Федора Бондарчука растут копиями деда (фото)

19 мая 2023 08:45
Яблоко от яблони: внучки Федора Бондарчука растут копиями деда (фото)

Влияние генов невозможно отрицать.

О том, что внучки Федора Бондарчука, которых ему подарила Тата Мамиашвили, растут полными копиями именитого деда, говорили еще в 2019 году. Тогда еще невестка Бондарчука впервые вывела малышек на светское мероприятие под восхищенный шепот зевак: «Как же они похожи на деда!»

С тех пор утекло много воды, маленькие девчушки подросли, а Тата Мамиашвили развелась с сыном Бондарчука Сергеем, вышла замуж второй раз и снова стала мамой. Однако ее старшие дети с годами походят на знаменитого деда все сильнее. И сходство это невозможно отрицать. Почти под каждым фото бывшей невестки режиссера в соцсети поклонники в унисон пишут разными словами одно и то же: девочки растут копиями дедули.

Яблоко от яблони: внучки Федора Бондарчука растут копиями деда (фото)

«Девочки так на дедушку похожи, сложно поверить глазам!», «Длинные ноги и пресс, все-таки гены», «Какая у вас сильная кровь», «Красота-то какая, а ноги-то бабушкины», — пишут восхищенные пользователи соцсетей.

Фото: Global Look Press, соцсети
Ксения Куртукова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video