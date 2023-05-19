Яблоко от яблони: внучки Федора Бондарчука растут копиями деда (фото)

О том, что внучки Федора Бондарчука, которых ему подарила Тата Мамиашвили, растут полными копиями именитого деда, говорили еще в 2019 году. Тогда еще невестка Бондарчука впервые вывела малышек на светское мероприятие под восхищенный шепот зевак: «Как же они похожи на деда!»

С тех пор утекло много воды, маленькие девчушки подросли, а Тата Мамиашвили развелась с сыном Бондарчука Сергеем, вышла замуж второй раз и снова стала мамой. Однако ее старшие дети с годами походят на знаменитого деда все сильнее. И сходство это невозможно отрицать. Почти под каждым фото бывшей невестки режиссера в соцсети поклонники в унисон пишут разными словами одно и то же: девочки растут копиями дедули.