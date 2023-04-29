Яблоко от яблони: сын Хворостовского с годами все больше напоминает отца

В этом году юноша отпразднует свое 20-летие.

Дмитрий Хворостовский пять раз становился отцом, а его младший сын Максим родился в 2003 году. Талантливому музыканту не удалось наблюдать за взрослением своего наследника, но Максим, как утверждают поклонники, растет точной копией артиста.

Так, 19-летний юноша унаследовал от Хворостовского его статную выправку, фигуру и харизму. Даже в его взгляде угадывается знаменитый артист, покоривший публику по всему миру.

«Сразу видна порода! Хворостовский вылитый», «Смотрю на него и вижу Дмитрия», «Дима живет в нем», — уверены пользователи Сети.

Хворостовский-младший старается не распространяться о своей жизни. Известно только, что после смерти отца в 2017 году он стал настоящей поддержкой матери и старается сохранять с ней теплые отношения. По мнению поклонников, наследник артиста непременно должен заняться музыкой, ведь его отец и мать Флоранс Илли славились своим талантом.