Яблоко от яблони недалеко упало: ахнете, увидев тайную дочь Николая Фоменко (фото)

Харизматичный и мужественный Николай Фоменко никогда не был обделён вниманием красавиц. Поэтому сейчас он состоит уже в четвёртом браке. Но будучи отцом пяти детей от разных женщин, он все ещё не хочет признавать родство с одним из них.

Этим несчастным ребёнком оказалась Дарина Одинцова. Знаменитый актёр когда-то был женат на ее маме. Однако он развёлся с супругой и не узнал о беременности. Дочь артиста воспитывал другой мужчина, поэтому она не была обделена любовью. Хотя с настоящим отцом уже повзрослевшая девушка так и не смогла наладить общение.

Если Николай приглядится к Дарине, он быстро поймёт, что красавица действительно его дочь. У неё такие же большие карие глаза и очень характерная форма носа. Будучи обладательницей яркой внешности, девушка не стала мучиться с выбором профессии и выбрала актёрскую карьеру. Но в передаче «Ты не поверишь» она рассказала, что не собирается кичиться своим родством с известным артистом.