Яблоко от яблони: каким вырос сын звезды культового «Привидения» (фото)

Легендарная картина «Привидение» с Патриком Суэйзи до сих пор вызывает массу бурных эмоций при просмотре. Этот успех во многом обусловлен яркими образами, воплощенными на экране, причем блистали как главные герои, так и второстепенные.

Наверняка многие вспомнят странного персонажа, жившего в метро. Призрак долго и кропотливо обучал главного героя, как передвигать предметы. Потерянного между мирами духа сыграл актер Винсент Скьявелли. Артиста многие назвали «человек с печальными глазами» из-за его необычной внешности. Дело в том, что Скьявелли страдал от редкого заболевания — синдрома Марфана. Поэтому ему в основном и давали роли сумасшедших или комических персонажей.

За свою жизнь Винсент был дважды женат, и в первом браке у него родился сын Андреа. Он, как и Винсент, посвятил свою жизнь творчеству. Андреа стал музыкантом, однако его песни известны лишь в узком кругу. Внешне Андреа похож на своего именитого отца — крупные черты лица, кудрявые волосы и высокий рост. К счастью, болезнь ему не передалась. Вероятно, Винсент выглядел бы примерно так же, если бы не синдром Марфана.