Яблоко от яблони: как выглядит внебрачный сын Губина, которого певец отверг

В начале 1990-х у Андрея Губина были миллионы поклонниц. Симпатичный молодой человек исполнял трогательные песни о любви и растопил этим сердца всех девушек. Фанатки мечтали лично познакомиться с певцом, за которым закрепилась слава замкнутого и нелюдимого человека. Исполнитель удержался на эстраде и в нулевые, а вот в 2010-е пропал со сцены.

Ходили слухи о его пристрастии к спиртному и запрещенным веществам. Однако сам Губин утверждал, что страдает от прозопалгии. Из-за этой болезни он постоянно ощущает невероятные боли в лице. Муки певец предпочитает переживать в одиночестве и живет очень замкнуто. Отказывается от общения он даже с внебрачным сыном, который объявился несколько лет назад.

В эфире шоу «Звезды сошлись» Максим Кваснюк заявил, что ему не нужен пиар, а лишь знакомство с родным отцом. Присутствующие в студии отметили, что молодой человек как две капли воды похож на Губина в юности. Более того, Кваснюк тоже занимается музыкой. Но Андрей отверг наследника. По его словам, он всегда был осторожен в общении с женщинами, поэтому точно уверен, что внебрачных детей у него нет. Губин даже отказался делать ДНК-тест, чтобы подтвердить свою позицию.