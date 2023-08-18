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Яблоко от яблони: как сегодня выглядит дочь забеременевшей в 13 лет Суднишниковой

18 августа 2023 07:30
Яблоко от яблони: как сегодня выглядит дочь забеременевшей в 13 лет Суднишниковой

Девочке уже исполнилось 3 года.

Дарья Суднишникова скандально прославилась в 2020 году. Тогда беременная 13-летняя девушка получила статус самой молодой мамы в России. Вскоре на свет появился здоровый ребенок. Школьница утверждала, что отцом ее дочери Эмилии является друг, который на три года был младше. Однако позже выяснилось, что у Суднишниковой были отношения со старшеклассником.

Личная жизнь девушки-подростка стала темой не одной резонансной программы на ТВ. На федеральном канале Дарья столкнулась с осуждением от зрителей и экспертов. Кроме того, она признавалась, что учителя в школе грозят лишить ее родительских прав.

Тем не менее популярность позволила Суднишниковой стать довольно заметным блогером в соцсетях. И там она регулярно делится с подписчиками информацией о своих родительских буднях. На днях 17-летняя мать показала малышку Эмилию. Девочка отмечала свой третий день рождения.

Комментаторы пришли в восторг от того, как очаровательно выглядит дочь Суднишниковой с рыжими локонами и ямочками на щеках. Внешне Эмилия оказалась очень похожа на свою маму.

Яблоко от яблони: как сегодня выглядит дочь забеременевшей в 13 лет Суднишниковой
Фото: Кадры из программы "Прямой эфир", соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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