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Киноафиша Статьи Яблоко от яблони: дочь самой красивой актрисы России уже переплюнула мать

Яблоко от яблони: дочь самой красивой актрисы России уже переплюнула мать

26 августа 2023 15:15
Яблоко от яблони: дочь самой красивой актрисы России уже переплюнула мать

Выросла сердцеедка с аппетитными формами.

Красивых актрис в российском кино много, но самой-самой не раз называли Екатерину Климову. С недавних пор на пятки звезде наступает ее же дочь — 21-летняя Елизавета Хорошилова.

На больших экранах молодая красавица пока не появляется, зато в социальных сетях часто мелькают ее провокационные фото. Горячий контент не может остаться незамеченным. Звездная наследница уже переплюнула собственную мать, которой тоже не привыкать оголяться на публику.

В блоге девушка любит показывать снимки, на которых позирует в бикини, принимая эффектные позы. Мужчины столпились на странице Хорошиловой, обсуждая тот факт, что яблоко от яблони недалеко падает. Многие заметили, что этот плод уже созрел и весьма хорош собой.

Яблоко от яблони: дочь самой красивой актрисы России уже переплюнула мать

«Будет еще красивее вас, Екатерина!», «Очень красивая грудь и не только. Есть в кого», «Красотка, вся в маму», «Ради такой не жалко душу дьяволу продать», «Фигура, как у мамы. Огонь», — восхищаются Лизой подписчики.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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