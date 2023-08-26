Яблоко от яблони: дочь самой красивой актрисы России уже переплюнула мать

Красивых актрис в российском кино много, но самой-самой не раз называли Екатерину Климову. С недавних пор на пятки звезде наступает ее же дочь — 21-летняя Елизавета Хорошилова.

На больших экранах молодая красавица пока не появляется, зато в социальных сетях часто мелькают ее провокационные фото. Горячий контент не может остаться незамеченным. Звездная наследница уже переплюнула собственную мать, которой тоже не привыкать оголяться на публику.

В блоге девушка любит показывать снимки, на которых позирует в бикини, принимая эффектные позы. Мужчины столпились на странице Хорошиловой, обсуждая тот факт, что яблоко от яблони недалеко падает. Многие заметили, что этот плод уже созрел и весьма хорош собой.