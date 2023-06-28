Яблоко от яблони: ахнете, увидев, как выглядит мама Олега и Александра Шепсов (фото)

Олег и Александр Шепсы получили известность благодаря шоу «Битва экстрасенсов». Звезды популярного проекта росли в семье, которую окружающие всегда считали необычной. Слова «магия» и «эзотерика» были привычны для братьев с самого детства.

Склонность к экстрасенсорике Олег и Александр получили от своей матери Людмилы. В Самаре многие знают ее как целительницу, ясновидящую и таролога. В отличие от сыновей, медиум — человек непубличный, но от поклонников братья Шепс родительницу не скрывают.

В социальных сетях Александра есть совместная фотография с матерью. Снимок заставил подписчиков ахнуть от восторга. Не даром говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Шепс, как и его брат, унаследовал от родительницы не только уникальные способности, но и яркую внешность — они похожи друг на друга как две капли воды.