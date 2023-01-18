Яблоко от яблони: 80-летняя мать Лолиты даст фору дочери (фото)

Лолита Милявская все чаще показывает поклонникам своих родных. Артистка перестала скрывать от посторонних глаз дочь Еву, а теперь засветила и мать — джазовую певицу Аллу Никифорову.

В Telegram-канале звезда опубликовывала совместное видео с родственницами. Ролик произвел эффект разорвавшейся бомбы — такого подписчики исполнительницы явно не ожидали.

В подписи к посту Лолита отметила, что ее матери исполняется 80 лет. Интернет-пользователи в свою очередь удивились тому, что Алла Дмитриевна даст фору дочери. По мнению большинства, для своих лет Никифорова выглядит великолепно — и все это без помощи пластических хирургов.