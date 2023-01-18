Яблоко от яблони: 80-летняя мать Лолиты даст фору дочери (фото)
В Сеть попало видео с родительницей артистки.
Лолита Милявская все чаще показывает поклонникам своих родных. Артистка перестала скрывать от посторонних глаз дочь Еву, а теперь засветила и мать — джазовую певицу Аллу Никифорову.
В Telegram-канале звезда опубликовывала совместное видео с родственницами. Ролик произвел эффект разорвавшейся бомбы — такого подписчики исполнительницы явно не ожидали.
В подписи к посту Лолита отметила, что ее матери исполняется 80 лет. Интернет-пользователи в свою очередь удивились тому, что Алла Дмитриевна даст фору дочери. По мнению большинства, для своих лет Никифорова выглядит великолепно — и все это без помощи пластических хирургов.
«Мама ваша такая молодая и активная — паспорт врет», «Ваша мама так молодо выглядит, ну точно не на 80», «Так, а кому 80? Вот этой девчонке? Так это ваша бабуля? Да не смешите, ей больше 45 не дашь», — подытожили фолловеры в комментариях.