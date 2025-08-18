Яблоки из будущего и хруст османской булки: историки насчитали целых 8 кулинарных ляпов в «Великолепном веке» — грустно, но вкусно

Аппетитны ли трапезы в сериале? Очень! Реалистичны ли? Не совсем.

«Великолепный век» покорил миллионы зрителей роскошными интерьерами, костюмами и атмосферой османского двора. Однако историки и знатоки кулинарных традиций до пор уверены: с трапезами во дворце султана создатели явно «схалтурили».

Конечно, выглядит дорого и богато, но на деле — не соответствует эпохе от слова совсем.

1. Яблоки, которых не было

В нескольких сценах на столах красуются зеленые яблоки — но в XVI веке таких сортов в Османской империи еще не существовало. Их завезли из Европы гораздо позже. Историк Тургут Кут в комментарии порталу Haberturk иронично замечал:

«Зеленые яблоки прямо режут глаз!»

2. Салфетки вместо скатерти

Элегантные тканевые салфетки, которыми вытирают руки султан и хасеки, — чистой воды анахронизм. В реальности османы использовали край скатерти, что, конечно, выглядело бы менее изысканно на экране.

3. «Шведский стол» по-османски

Столы в сериале ломится от яств — но это противоречит историческим источникам. Блюда подавали по очереди: сначала супы или холодные закуски, затем мясные блюда (причем рис и мясо лежали в разных тарелках), в конце — сладости и фрукты.

«Трапезный стол тут больше напоминает стол рыцарей из западных фильмов!» — возмущается Тургут Кут.

4. Ложки из будущего

Металлические ложки на столе султана Сулеймана — грубая ошибка. В XVI веке использовали ложки из черепашьего панциря («бага»). Даже в Европе металлические приборы тогда были редкостью.

5. Хлебные грехи

На столах в «Великолепном веке» часто встречался нарезанный хлеб — но османы в те годы ели целые караваи, отламывая куски руками.

«Свежеиспеченный» вид — тоже ляп, хлеб для султанского стола выпекали заранее, он не мог дымиться, как только что из печи, заявлял доцент кафедры гастрономии университета Йедитепе Озге Саманджи.

6. Визири за одним столом с султаном?

Сцена, где Сулейман ужинает с визирями, абсолютно неисторична, уверяет Тургут Кут:

«Никто не мог не то, что трапезничать, а просто сидеть, повернувшись спиной к султану».

А все потому, что по закону Мехмеда II султан трапезничал в одиночестве.

7. Графины на столе

Стеклянные графины с напитками — атрибут XIX века, но никак не XVI. В эпоху Сулеймана слуги подносили кубки по требованию, а сосуды держали в стороне.

8. Несуществующий фарфор

Тарелки с крышками и сервировочные блюда тоже появились гораздо позже. В XVI веке еду подавали в одной общей посуде, откуда все и ели.

«Яркий пример посуды 19 столетия», — подмечал историк, уточняя, что фруктовые тарелки во время трапезы на стол тоже не ставили, кстати.

Почему так получилось?

Создатели сериала жертвовали исторической точностью ради зрелищности:

Переполненный стол выглядит богаче.

Салфетки и отдельные тарелки — привычнее современному зрителю.

Совместные трапезы с визирями добавляют драматургии.

Очередное напоминание о том, что «Великолепный век» — это красивая сказка, а не документальная хроника. Но хуже из-за этого он не становится.

