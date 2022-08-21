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Киноафиша Статьи Яблочко от яблоньки: Тодоренко поплатилась за ошибки в воспитании сына

Яблочко от яблоньки: Тодоренко поплатилась за ошибки в воспитании сына

21 августа 2022 06:45
Яблочко от яблоньки: Тодоренко поплатилась за ошибки в воспитании сына

Телеведущей пришлось взять перерыв в плотном графике из-за случившегося.

Недавно ставшая мамой во второй раз Регина Тодоренко оказалась в затруднительном положении из-за собственного сына. Родительские огрехи в воспитании маленького Майкла дали свои плоды.

Еще недавно жена Топалова хвасталась, что Майкл стал свидетелем интимного момента появления младшего брата на свет. Уже тогда ведущую предупреждали — вероятность спровоцировать проблемы в поведении у ребенка есть, однако, Тодоренко к ним не прислушалась.

На днях стало известно, что ребенок натворил делов, заставив звездную родительницу всерьез переживать за собственное состояние.

«Старший сын сегодня отжигает весь день: разбил половину магнитов, нашел средства для посудомоечной машины», — взвыла она в соцсетях.

Фото: Агентство-партнер: globallookpress.com
Алина Крылова
Алина Крылова
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