Яблочко от яблоньки: Тодоренко поплатилась за ошибки в воспитании сына

Недавно ставшая мамой во второй раз Регина Тодоренко оказалась в затруднительном положении из-за собственного сына. Родительские огрехи в воспитании маленького Майкла дали свои плоды.

Еще недавно жена Топалова хвасталась, что Майкл стал свидетелем интимного момента появления младшего брата на свет. Уже тогда ведущую предупреждали — вероятность спровоцировать проблемы в поведении у ребенка есть, однако, Тодоренко к ним не прислушалась.

На днях стало известно, что ребенок натворил делов, заставив звездную родительницу всерьез переживать за собственное состояние.