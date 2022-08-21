Яблочко от яблоньки: Тодоренко поплатилась за ошибки в воспитании сына
Телеведущей пришлось взять перерыв в плотном графике из-за случившегося.
Недавно ставшая мамой во второй раз Регина Тодоренко оказалась в затруднительном положении из-за собственного сына. Родительские огрехи в воспитании маленького Майкла дали свои плоды.
Еще недавно жена Топалова хвасталась, что Майкл стал свидетелем интимного момента появления младшего брата на свет. Уже тогда ведущую предупреждали — вероятность спровоцировать проблемы в поведении у ребенка есть, однако, Тодоренко к ним не прислушалась.
На днях стало известно, что ребенок натворил делов, заставив звездную родительницу всерьез переживать за собственное состояние.
«Старший сын сегодня отжигает весь день: разбил половину магнитов, нашел средства для посудомоечной машины», — взвыла она в соцсетях.