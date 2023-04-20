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Яблочко от яблони? Этот тест ответит, насколько вы похожи на свою мать

20 апреля 2023 16:15
Яблочко от яблони? Этот тест ответит, насколько вы похожи на свою мать

Ответьте на вопросы и узнайте, можно ли вас считать точной копией своей матери.

Генетика - удивительная вещь. Порой, просматривая снимки в семейных альбомах, нет-нет да наткнешься на фотографию бабушки или мамы в молодости и убедишься, насколько велико между вами внешнее сходство. Известно немало случаев, когда ребенок получался полной копией своей родительницы, достаточно взглянуть на некоторых звездных мам и их дочек, чтобы убедиться в этом. Например, зрители не раз отмечали невероятное внешнее сходство голливудской актрисы Риз Уизерспун и ее дочери Райанны Филиппы Авы. На некоторых совместных снимках их можно принять за сестер-близняшек. От мамы девушка позаимствовала не только светлые волосы, улыбку и форму подбородка, но еще и фирменный лукавый взгляд. Еще одним примером удивительной работы генов можно считать супермодель Синди Кроуфорд и ее дочь Кайю. Глядя на девушку, невозможно не заметить, как сильно она похожа на мать в молодости. Одной из фишек внешности Синди называли родинку над верхней губой - любопытно, что Кайя переняла и ее, правда, у нее пикантная деталь разместилась под нижней губой, но с той же стороны, что у матери.

Насколько сильно вы похожи на свою маму? Пройдите наш тест и узнайте честный ответ!

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Елена Королева
Елена Королева
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