Яблочки от яблоньки далеко упали: дочери Шварценеггера шокируют своей внешностью (фото)

Арнольд Шварценеггер и его супруга Мария Шрайвер за годы семейной жизни становились родителями четыре раза. Пара воспитала двоих дочерей, Кэтрин и Кристину, а также сыновей Патрика и Кристофера. Публика всегда интересовалась личной жизнью прославленного актера, однако, как оказалось, больше всего людей привлекает жизнь наследниц звезды «Терминатора».

Дело в том, что Кэтрин и Кристина совершенно не похожи на своего отца. Обе девушки отличаются модельной внешностью, но ни в одной из них нельзя узнать прославленного родителя, ведь больше сходства у них с матерью.

В их карьере также нельзя увидеть след Шварценеггера, так как обе не связаны с шоу-бизнесом. Так, 33-летняя Кэтрин увлечена писательской деятельностью, выпустила уже четыре книги и занимается благотворительностью. А Кристина, которая в этом году отпразднует 32-летие, занимается модельным бизнесом и трудится PR-менеджером, не привлекая внимания к своей фамилии.