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Киноафиша Статьи «Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок

«Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок

20 июля 2025 16:11
«Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок

Премьеру тайтла в России ждем уже в ближайшие недели.

В японском прокате стартовал «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», и фанаты со всей страны восходящего солнца сбежались в кинотеатры, как на последний бой. На ночные сеансы выстраиваются очереди, билеты скупают моментально, соцсети трещат от восторженных отзывов. На IMDb уже 9.4, и это, похоже, только начало.

Из огня да сразу в полымя

Фильм продолжает сюжет четвертого сезона, а значит, зрителей сразу бросают в ад: без прелюдий, без разминки, прямо в пасть финальной битвы. Мудзан Кибуцудзи нападает на штаб и в один миг отправляет Танзиро, Хашира и других бойцов в «Бесконечную крепость» — ловушку, из которой уже не выбраться, не пролив море крови. Настоящий апокалипсис в трех безумных актах начинается здесь.

Ufotable выкрутили на максимум вообще все

Режиссер Харуо Сотодзаки сдержал обещание: два с половиной часа чистого экшена, трагедий, красивых смертей и шокирующих поворотов. Причем фильм — только первая часть трилогии, основанной на финальной арке манги.

«Следующие главы еще впереди, но уже сейчас ясно: Ufotable замахнулись не на уровень сериала, а на уровень шедевра», — восхищаются в соцсетях.

Не отзывы, а крик души

Почти каждый комментарий в сети X и на Reddit звучит максимально восторженно.

«Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок

«Лучшее аниме в истории!», «Анимация — за гранью возможного!», «Я знал сюжет и все равно ревел в три ручья!» — вот такой накал страстей.

Сцены боев настолько напряженные, что моргать страшно — можно пропустить чей-то эпичный выпад или момент гибели любимого героя. Камера летает, мечи сверкают, стены рушатся, а музыка Го Шина усиливает каждую эмоцию до предела. «Визуальный нокаут» — такое занятное определение дали «Бесконечной крепости».

Анимация уровня «поставить на паузу и любоваться»

Ufotable и раньше удивляли («Поезд “Бесконечный”» — до сих пор самый кассовый фильм в истории Японии), но теперь, кажется, переплюнули сами себя. Уровень детализации здесь такой, что можно разглядывать каждый кадр как артбук: текстуры, свет, хореография боев, мимика — все вылизано до пикселя.

«Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок

«Некоторые сцены хочется пересматривать в замедленном повторе, чтобы в полной мере прочувствовать каждое движение», — твердят фанаты.

Финал близко — держитесь

В центре сюжета — уже не банальная мясорубка, а битва на грани саморазрушения. Герои измотаны, поломаны и знают, что, возможно, этот бой станет для них последним. Но все равно идут до конца, потому что сражаются не только с демонами, но и со своими страхами.

Фильм ловко балансирует между экшеном и драмой, адреналином и отчаянием, превращая каждый эпизод в маленькую катастрофу.

«Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок

Когда выйдет-то?

Выход в кинотеатрах СНГ ожидается в сентябре (в Казахстане — с 11-го числа, а значит чуть позже доберется и до России). Так что готовьте носовые платки, крепкие нервы и, возможно, любимый мерч для похода в кино.

Потому что «Бесконечная крепость» — это удар, который будет долго отзываться внутри. И если Ufotable доведет трилогию до финала на этом же уровне, «Истребитель демонов» окончательно войдет в историю как величайшее аниме своего времени.

Ранее мы писали: 100% свежести на RT имеют не только «Поднятие уровня» и «Дандадан»: вот еще 5 менее хайповых, но крутых аниме

Фото: Кадр из аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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